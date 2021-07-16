Рада может провести внеочередную сессию на следующей неделе — Разумков

Несмотря на то, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 16 июля закрыл пятую сессию парламента, депутаты еще могут собраться в сессионном зале 20 июля.

По словам Разумкова, пока соответствующих обращений не было, но они могут поступить в ближайшее время.

— Пока таких обращений не было. Но действительно, мы ожидаем в понедельник, 19 июля, письма с просьбой провести внеочередную сессию Верховной Рады 20 июля, — отметил он во время брифинга.

Дмитрий Разумков уточнил, что на повестке дня внеочередной сессии депутаты, предварительно, могут рассмотреть некоторые проекты постановлений, которые фактически заблокировали подписание законопроектов №№3711-р,5068, 5069 о судебной реформе, а также законопроект №3822 о реформировании предприятий ОПК.

Пятую сессию Верховной Рады ІХ созыва председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл 2 февраля и закрыл 16 июля.

А на днях первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада может в августе собраться на внеочередную сессию, чтобы в День Независимости Украины провести торжественное заседание.