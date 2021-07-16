Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

СНБО принял решение о санкциях против 9 человек

Олексій Данілов - секретар РНБО

16 июля Совет национальной безопасности и обороны применил персональные специальные экономические ограничения в отношении девяти лиц, находящихся под санкциями США.

Вопрос о введении санкций относительно еще 17 человек находится в работе.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, решение в зависимости от необходимости будет принято на следующих заседаниях.

– На заседании речь шла об отдельном списке, который подготовил Кабинет Министров. По этому вопросу докладывал премьер-министр Денис Шмыгаль. Отдельно был список, который подавала Служба безопасности Украины. Часть из 25 организаций и предприятий отправили на двухнедельную дополнительную доработку, – отметил секретарь СНБО.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка