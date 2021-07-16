16 июля Совет национальной безопасности и обороны применил персональные специальные экономические ограничения в отношении девяти лиц, находящихся под санкциями США.
Вопрос о введении санкций относительно еще 17 человек находится в работе.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, решение в зависимости от необходимости будет принято на следующих заседаниях.
– На заседании речь шла об отдельном списке, который подготовил Кабинет Министров. По этому вопросу докладывал премьер-министр Денис Шмыгаль. Отдельно был список, который подавала Служба безопасности Украины. Часть из 25 организаций и предприятий отправили на двухнедельную дополнительную доработку, – отметил секретарь СНБО.