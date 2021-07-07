СНБО ввел ограничения против 100 украинцев из санкционного списка США — Данилов

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 100 украинцев. Под действие ограничительных мер попали граждане, находящиеся под санкциями Министерства финансов США.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что всего в списке есть 134 гражданина Украины. Из них 130 находятся под ограничительными мерами Министерства финансов США, а четыре — под санкциями Государственного департамента.

— На сегодня установлено, что из 130 человек, которые попали под санкции Минфина США, 127 — живы и здоровы, три человека, к сожалению, умерли. Относительно 100 из них СНБО уже ввел санкции. Относительно остальных мы сейчас получаем информацию от наших партнеров, но опираемся не только на нее. У нас очень хорошо работают наши службы, — заявил он.

По словам Алексея Данилова, санкции СНБО ввел на предыдущем заседании 18 июня.

В январе этого года США ввели санкции против некоторых организаций и граждан Украины из-за вероятного вмешательства в американские выборы в 2020 году. В санкционном списке Минфина оказалось семь физических лиц и четыре украинских медиа.

Фото: СНБО