Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание через две недели, чтобы обсудить вопросы восточной границы. Такое предложение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

– Первый вопрос заседания СНБО 16 июля касался государственной политики в сфере защиты государственной границы и рассматривался в режиме секретно. Он был сложным и вызвал оживленную дискуссию, – отметил во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов.

Предварительно этот вопрос собирались обсуждать в Сумах. Но из-за отчета Кабмина в Верховной Раде, рассмотрение состоялось в Киеве.

– Однако предложение президента о проведении время от времени заседаний СНБО в областных центрах остается. Мы будем предупреждать, когда это будет происходить, – пообещал секретарь СНБО.

Из-за того, что вопрос восточной границы является очень сложным, глава государства предложил вернуться к этому вопросу через две недели.

Подготовкой в течение этого времени будут заниматься пограничники и новый министр внутренних дел Денис Монастырский.

– Еще раз подчеркиваю: вопрос – крайне сложный и требует значительной совместной работы коллективов, которые сегодня начинают отрабатывать этот вопрос. Поэтому через две недели мы возвращаемся на заседание СНБО, – сказал Алексей Данилов.

Фото: СНБО