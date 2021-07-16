Рада національної безпеки і оборони збереться на засідання за два тижні, щоб обговорити питання східного кордону. Таку пропозицію висловив президент України Володимира Зеленського.

– Перше питання засідання РНБО 16 липня стосувалося державної політики в сфері захисту державного кордону й розглядалося в режимі таємно. Воно було складне й викликало жваву дискусію, – зауважив під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Попередньо це питання збирались обговорювати в Сумах. Але через звіт Кабміну у Верховній Раді, розгляд відбувся в Києві.

– Однак пропозиція президента щодо проведення час від часу засідань РНБО в обласних центрах залишається. Ми попереджатимемо, коли це буде відбуватися, – пообіцяв секретар РНБО.

Через те, що питання східного кордону є дуже складним, глава держави запропонував повернутися до цього питання через два тижні.

Підготовкою протягом цього часу займатимуться прикордонники та новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Ще раз наголошую: питання є вкрай складним і потребує значної спільної роботи колективів, які сьогодні починають відпрацьовувати це питання. Тому за два тижні ми повертаємося на засідання РНБО, – сказав Олексій Данілов.

Фото: РНБО