РФ является угрозой не только для Украины, но и для всего континента — Зеленский

Присутствие российского военного контингента и оружия возле границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает не только этим странам, но и всему континенту.

Об этом во время выступления на Батумской международной конференции в Грузии сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

— Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдовы), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента, — отметил глава государства.

В июне этого года Владимир Зеленский в интервью для зарубежных СМИ уже упоминал об опасности России.

По словам президента, согласно информации, которую Украина получает от разведки, на совместных военных учениях РФ и Беларуси Запад-2021 отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова.

Поэтому, по мнению главы государства, Украине следует ожидать осложнения ситуации безопасности и быть готовой к новой агрессии каждый день. В частности, вероятность провокаций есть в середине сентября, когда стартуют учения Запад-2021.