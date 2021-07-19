РФ є загрозою не лише для України, а й для всього континенту – Зеленський

Присутність російського військового контингенту і зброї біля кордонів України, Грузії і Молдови загрожує не тільки цим країнам, а й усьому континенту.

Про це під час виступу на Батумській міжнародній конференції у Грузії повідомив український президент Володимир Зеленський.

– Якщо Брюссель не демонструє залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн (України, Грузії, Молдови), тоді хтось демонструє залізні м’язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мій погляд, загроза не тільки для наших трьох країн, але і для всього континенту, – зазначив глава держави.

У червні цього року Володимир Зеленський в інтерв’ю для закордонних ЗМІ вже згадував про небезпеку Росії.

За словами президента, згідно з інформацією, яку Україна отримує від розвідки, на спільних військових навчаннях РФ і Білорусі Захід-2021 відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова.

Тому, на думку глави держави, Україні варто очікувати ускладнення безпекової ситуації та бути готовою до нової агресії кожного дня. Зокрема, ймовірність провокацій є в середині вересня, коли стартують навчання Захід-2021.