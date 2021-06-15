Украина имеет только два пути решения проблемы Донбасса – Арестович

Открытое противостояние с Россией или политико-дипломатический путь – спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович видит только два пути решения ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Арестович сказал, что третьего варианта нет, даже если КПД двух первых равен 0,001%.

По его словам, в этом плане единственно приемлимыми являются нормандский формат и Минские соглашения.

– Потому, что в ситуации, когда Россия не признает себя участником конфликта и является постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето, вопросы о миротворцах, замороженном конфликте требуют класса игры, политический интриги, которые должны формироваться несколько лет, чтобы когда-то потом можно было сдвинуть Минские соглашения и внедрить что-то новое, – объяснил Арестович.

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14 июня на саммите НАТО 2021 страны-участницы призвали Россию прекратить поддерживать вооруженные формирования на Востоке Украины и отказаться от наращивания войск в Черном море.

В итоговом заявлении они также в очередной раз подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и осуждают аннексию Крыма.