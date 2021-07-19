Геополітичний вектор на членство України в ЄС і НАТО залишиться незмінним – він закріплений у Конституції країни. Так речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував нещодавню заяву спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича про те, що Київ розвернеться на Схід, якщо Захід здасть його інтереси.

– Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу і Конституції – це набуття членства в ЄС та НАТО, – пояснив дипломат.

За його словами, Захід або Схід – у парадигмі української зовнішньої політики не стоїть, оскільки Україна високо цінує підтримку США і ЄС у протидії російській агресії.

Ніколенко додав, що Київ робить багато для того, щоб перетворитися на сучасну європейську демократичну державу, і цей шлях невідворотний.

– Водночас, це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами або регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований, – зазначив речник МЗС і додав, що саме тому президент поставив завдання розвивати відносини з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

Фото: МЗС України