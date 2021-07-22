Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии по Северному потоку-2 — Никифоров

Сергій Никифоров

Надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии, которые она на себя взяла в рамках соглашения с США по российскому газопроводу Северный поток-2.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, детали договоренности пока еще не раскрыты.

— Надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии, которые она на себя взяла. Деталей договоренности еще не раскрыли, — заявил Никифоров.

Напомним, ранее в Госдепе США сообщили о достижении договоренности с властями Германии относительно Северного потока-2.

По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, обе стороны выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Берлин взял на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если РФ будет использовать газ в качестве оружия или усилит агрессию против Украины.

Читайте
Зеленский рассказал, на какие гарантии рассчитывает Украина после запуска Северного потока-2

Накануне агентство Bloomberg опубликовало проект соглашения между Германией и США. В нем говорится, что Германия обязуется использовать свои рычаги давления на Россию для продления соглашения о транзите российского газа через Украину на срок до 10 лет.

Источник: РБК-Украина

Фото: Офис президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка