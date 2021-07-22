Треба дочекатися, як Німеччина забезпечуватиме гарантії, які вона на себе взяла в рамках угоди з США щодо російського газопроводу Північний потік-2.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.

За його словами, деталі домовленості поки не розкриті.

– Треба дочекатися, як Німеччина забезпечуватиме гарантії, які вона на себе взяла. Деталей домовленості ще не розкрили, – заявив Нікіфоров.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США повідомили про досягнення домовленості з владою Німеччини щодо Північного потоку-2.

За словами заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, обидві сторони висловлюють готовність домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну.

Берлін узяв на себе зобов’язання вживати заходів на національному рівні, а також домагатися заходів на рівні ЄС, зокрема санкцій, якщо РФ використовуватиме газ як зброю або посилить агресію проти України.

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Напередодні агентство Bloomberg опублікувало проект угоди між Німеччиною і США. У ній йшлося про те, що Німеччина зобов’язується використовувати свої важелі тиску на Росію для продовження угоди про транзит російського газу через Україну на термін до 10 років.