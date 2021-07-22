Представители Конгресса Соединенных Штатов Америки обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом заявила сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур. По ее словам, президенту США Джо Байдена отправили письма с призывом изменить дату встречи.

Встреча Зеленского и Байдена запланирована на 30 августа, однако Конгресс США в период с 7 августа до 20 сентября будет на каникулах. Это затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

Дату намерены изменить для того, чтобы члены Конгресса находились в Вашингтоне в одно время. Каптур выразила надежду, что президент США рассмотрит письмо с призывом.

Она отметила, Джо Байден очень занят, поскольку он первый год занимает эту высокую должность. Однако, по мнению конгрессвумен, изменить дату встречи — не сложно, в то же время такой шаг позволит провести надлежащий диалог с президентом Украины.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на приглашение Джо Байдена в Вашингтон. Глава украинского государства отметил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.

Во время встречи с Байденом Зеленский планирует обсудить вопрос мира на Донбассе, сферу безопасности Украины и поддержку ряда реформ.