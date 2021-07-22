Владимир Зеленский отреагировал на приглашение Джо Байдена в Вашингтон и заявил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.

По словам Зеленского, во время встречи с американским президентом 30 августа планируется обсудить ряд важных вопросов в сфере стратегического партнерства США и Украины.

Главы государств обсудят установления мира на Донбассе, возвращение оккупированного Крыма, безопасность Украины, энергетические вопросы, экономику и реформы, заявил Зеленский в Twitter.

Очікую на змістовну та плідну зустріч із @POTUS 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку ???????? та підтримки реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021

Встреча Зеленского и Байдена

Американский президент пригласил Зеленского на встречу еще 7 июня. Планировалось, что она состоится в июле, но Белый дом никак не мог определиться с датой за плотного графика Байдена.

Дату официального визита Владимира Зеленского в Вашингтон определили 21 июля. Пресс-служба Белого дома официально пригласила Зеленского в США на 30 августа.

В Белом доме отметили, что встреча с Зеленским подтвердит поддержку Соединенными Штатами Украины перед лицом российской агрессии и заверили, что будут ждать украинского президента с нетерпением.