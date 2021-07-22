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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Ожидаю содержательную встречу: Зеленский отреагировал на приглашение в Вашингтон

зеленський володимир

Владимир Зеленский отреагировал на приглашение Джо Байдена в Вашингтон и заявил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.

По словам Зеленского, во время встречи с американским президентом 30 августа планируется обсудить ряд важных вопросов в сфере стратегического партнерства США и Украины.

Главы государств обсудят установления мира на Донбассе, возвращение оккупированного Крыма, безопасность Украины, энергетические вопросы, экономику и реформы, заявил Зеленский в Twitter.

Встреча Зеленского и Байдена

Американский президент пригласил Зеленского на встречу еще 7 июня. Планировалось, что она состоится в июле, но Белый дом никак не мог определиться с датой за плотного графика Байдена.

Дату официального визита Владимира Зеленского в Вашингтон определили 21 июля. Пресс-служба Белого дома официально пригласила Зеленского в США на 30 августа.

В Белом доме отметили, что встреча с Зеленским подтвердит поддержку Соединенными Штатами Украины перед лицом российской агрессии и заверили, что будут ждать украинского президента с нетерпением.

Фото: Офис президента

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