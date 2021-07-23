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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Служил в СБУ, СНБО и учился в академии ФСБ: что известно о новом главе СВР

Олександр Литвиненко

Новым главой Службы внешней разведки Зеленский 23 июля назначил Александра Литвиненко.

Он сменил на этом посту Валерия Кондратюка, которого президент уволил своим предыдущим указом.

Факты ICTV собрали все, что известно о новом главе Службы внешней разведки Александре Литвиненко и готовы рассказать вам его биографию.

Новоиспеченному главе СВР 49 лет, он родом из столицы и сейчас находится в статусе генерал-майора запаса.

В 1994 году Литвиненко окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России в котором учился на специальности прикладная математика.

Следующее образование он получил уже в Украине и в 2009 году стал выпускником КНУ имени Тараса Шевченко по специальности правоведение.

Свое третье образование Александр Литвиненко снова приобретает за рубежом, на этот раз в Великобритании. В 2013 году выпускается из Королевского колледжа оборонных наук.

Свою карьеру Литвиненко начинает в СБУ, с 1994 по 1998 год он работает там главным специалистом Главного управления правительственной связи.

С 1998 года новый глава СВР переходит в Национальный институт стратегических исследований, где до 2005 года занимал сразу несколько должностей.

Следующей карьерной ступенькой становится должность руководителя управления в департаменте государственной безопасности Аппарата СНБО, которую он занимал до 2007 года.

После этого Литвиненко три года проработал заместителем начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, а с 2014 по 2019 занимал должность заместителя секретаря СНБО.

С 2019 года Александр Валерьевич Литвиненко вновь возвращается в Национальный институт стратегических исследований, на этот раз в качестве его руководителя.

Новый глава Службы внешней разведки является доктором политических наук и профессором.

Фото: Александр Литвиненко

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