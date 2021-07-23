Новым главой Службы внешней разведки Зеленский 23 июля назначил Александра Литвиненко.
Он сменил на этом посту Валерия Кондратюка, которого президент уволил своим предыдущим указом.
Факты ICTV собрали все, что известно о новом главе Службы внешней разведки Александре Литвиненко и готовы рассказать вам его биографию.
Новоиспеченному главе СВР 49 лет, он родом из столицы и сейчас находится в статусе генерал-майора запаса.
В 1994 году Литвиненко окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России в котором учился на специальности прикладная математика.
Следующее образование он получил уже в Украине и в 2009 году стал выпускником КНУ имени Тараса Шевченко по специальности правоведение.
Свое третье образование Александр Литвиненко снова приобретает за рубежом, на этот раз в Великобритании. В 2013 году выпускается из Королевского колледжа оборонных наук.
Свою карьеру Литвиненко начинает в СБУ, с 1994 по 1998 год он работает там главным специалистом Главного управления правительственной связи.
С 1998 года новый глава СВР переходит в Национальный институт стратегических исследований, где до 2005 года занимал сразу несколько должностей.
Следующей карьерной ступенькой становится должность руководителя управления в департаменте государственной безопасности Аппарата СНБО, которую он занимал до 2007 года.
После этого Литвиненко три года проработал заместителем начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, а с 2014 по 2019 занимал должность заместителя секретаря СНБО.
С 2019 года Александр Валерьевич Литвиненко вновь возвращается в Национальный институт стратегических исследований, на этот раз в качестве его руководителя.
Новый глава Службы внешней разведки является доктором политических наук и профессором.
Фото: Александр Литвиненко