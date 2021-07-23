Новым главой Службы внешней разведки Зеленский 23 июля назначил Александра Литвиненко.

Он сменил на этом посту Валерия Кондратюка, которого президент уволил своим предыдущим указом.

Факты ICTV собрали все, что известно о новом главе Службы внешней разведки Александре Литвиненко и готовы рассказать вам его биографию.

Новоиспеченному главе СВР 49 лет, он родом из столицы и сейчас находится в статусе генерал-майора запаса.

В 1994 году Литвиненко окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России в котором учился на специальности прикладная математика.

Следующее образование он получил уже в Украине и в 2009 году стал выпускником КНУ имени Тараса Шевченко по специальности правоведение.

Свое третье образование Александр Литвиненко снова приобретает за рубежом, на этот раз в Великобритании. В 2013 году выпускается из Королевского колледжа оборонных наук.

Свою карьеру Литвиненко начинает в СБУ, с 1994 по 1998 год он работает там главным специалистом Главного управления правительственной связи.

С 1998 года новый глава СВР переходит в Национальный институт стратегических исследований, где до 2005 года занимал сразу несколько должностей.

Следующей карьерной ступенькой становится должность руководителя управления в департаменте государственной безопасности Аппарата СНБО, которую он занимал до 2007 года.

После этого Литвиненко три года проработал заместителем начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, а с 2014 по 2019 занимал должность заместителя секретаря СНБО.

С 2019 года Александр Валерьевич Литвиненко вновь возвращается в Национальный институт стратегических исследований, на этот раз в качестве его руководителя.

Новый глава Службы внешней разведки является доктором политических наук и профессором.

Фото: Александр Литвиненко