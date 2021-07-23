Новим головою Служби зовнішньої розвідки Зеленський 23 липня призначив Олександра Литвиненка.

Він змінив на цій посаді Валерія Кондратюка, якого президент звільнив своїм попереднім указом.

Факти ICTV зібрали усе, що відомо про нового голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка і готові розповісти вам його біографію.

Новоспеченому голові СЗР 49 років, він родом зі столиці і наразі перебуває у статусі генерал-майора запасу.

У 1994 році Литвиненко закінчив Інститут криптографії, зв’язку та інформатики академії ФСБ Росії у якому навчався на спеціальності прикладна математика.

Наступну освіту він отримав вже в Україні і в 2009 році став випускником КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавство.

Свою третю освіту Олександр Литвиненко знову здобуває за кордоном, на цей раз у Великій Британії. У 2013 році випускається з Королівського коледжу оборонних наук.

Свою кар’єру Литвиненко розпочинає у СБУ, із 1994 по 1998 рік він працює там головним спеціалістом Головного управління урядового зв’язку.

Із 1998 року новий голова СЗР переходить у Національний інститут стратегічних досліджень, де до 2005 року обіймав одразу декілька посад.

Наступною кар’єрною сходинкою стає посада керівника управління в департаменті державної безпеки Апарату РНБО, яку він займав до 2007 року.

Після цього Литвиненко три роки пропрацював заступником начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ, а з 2014 по 2019 був на посаді заступника секретаря РНБО.

З 2019 року Олександр Валерійович Литвиненко знов повертається до Національного інституту стратегічних досліджень, на цей раз у якості його очільника.

Новий голова Служби зовнішньої розвідки є доктором політичних наук та професором.

Фото: Олександр Литвиненко