Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом от Слуги народа Антона Швачко. Он займет в Верховной Раде место Дениса Монастырского, который возглавил Министерство внутренних дел.

Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 23 июля.

Как напомнила член ЦИК Елена Гатауллина, в случае досрочного прекращения полномочий нардепа, ЦИК должна признать избранным следующего кандидата в избирательном списке партии.

Следующим в избирательном списке Слуга народа является кандидат №139 Антон Швачко.

— Признать избранным народным депутатом на внеочередных выборах 2019 года… Швачко Антона Алексеевича, — говорится в соответствующем постановлении ЦИК.

Что известно о Швачко

Признанному народному депутату 28 лет. Он проживает в Сумах. Имеет степень магистра по специальности инженер-технолог ресторанного бизнеса.

В 2019 году на внеочередных парламентских выборах он баллотировался под 139-м номером от Слуги народа, однако место в парламенте не получил.

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Фото: Антон Швачко