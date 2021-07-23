Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

ЦИК признала нардепом Антона Швачко: в Раде он займет место Монастырского

Антон Швачко із Сум

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом от Слуги народа Антона Швачко. Он займет в Верховной Раде место Дениса Монастырского, который возглавил Министерство внутренних дел.

Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 23 июля.

Как напомнила член ЦИК Елена Гатауллина, в случае досрочного прекращения полномочий нардепа, ЦИК должна признать избранным следующего кандидата в избирательном списке партии.

Следующим в избирательном списке Слуга народа является кандидат №139 Антон Швачко.

— Признать избранным народным депутатом на внеочередных выборах 2019 года… Швачко Антона Алексеевича, — говорится в соответствующем постановлении ЦИК.

Что известно о Швачко

Признанному народному депутату 28 лет. Он проживает в Сумах. Имеет степень магистра по специальности инженер-технолог ресторанного бизнеса.

В 2019 году на внеочередных парламентских выборах он баллотировался под 139-м номером от Слуги народа, однако место в парламенте не получил.

Подробнее о биографии Антона Швачко читайте на Фактах ICTV.

Фото: Антон Швачко

Источник: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка