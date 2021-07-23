Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом від Слуги народу Антона Швачка. Він займе у Верховній Раді місце Дениса Монастирського, який очолив Міністерство внутрішніх справ.

Відповідне рішення члени ЦВК ухвалили на засіданні 23 липня.

Як нагадала член ЦВК Олена Гатаулліна, в разі дострокового припинення повноважень нардепа, ЦВК повинна визнати обраним наступного кандидата у виборчому списку партії.

Наступним у виборчому списку Слуга народу є кандидат №139 Антон Швачко.

– Визнати обраним народним депутатом на позачергових виборах 2019 року… Швачка Антона Олексійовича, – йдеться у відповідній постанові ЦВК.

Що відомо про Швачка

Визнаному народному депутату 28 років. Він проживає в Сумах. Має ступінь магістра за спеціальністю інженер-технолог ресторанного бізнесу.

У 2019 році на позачергових парламентських виборах він балотувався під 139-м номером від Слуги народу, однак місце в парламенті не отримав.

Детальніше про біографію Антона Швачка читайте на Фактах ICTV.

Фото: Антон Швачко