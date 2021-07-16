В пятницу, 16 июля глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп из фракции Слуга народа Денис Монастырский может возглавить Министерство внутренних дел. После чего его кресло в парламенте станет вакантным.

Потенциальным кандидатом на возможное свободное место во фракции Слуга народа является 28-летний житель Сум Антон Швачко.

Факты ICTV узнали, кто такой Антон Швачко и почему именно он наиболее вероятный претендент на вакантное место в парламенте.

Что известно об Антоне Швачко

Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года в Сумах. Учился в Сумском национальном аграрном университете на факультете маркетинга.

Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог.

В 2019 году на внеочередных парламентских выборах он баллотировался под 139-м номером, однако место в ВР не получил.

При подаче документов кандидатов от Слуги народа в Центризбирком Швачко отмечал, что он беспартийный и безработный.

В тот период проживал в Сумах и не был судим.

В конце июня 2021 года Антона Швачко избрали председателем областного секретариата партии СН в Сумской области.

Декларация Антона Швачко

В декларации за 2018 год, которую Швачко подал перед баллотированием в нардепы, указаны две квартиры в Сумах.

Квартирой площадью 30,67 кв. м он владеет вместе с матерью. А другой — площадью 85,2 кв. м владеет сам.

Также в декларации указано еще один жилой дом площадью 40.5 кв.м и земельный участок в Сумах. Они оформлены на мать потенциального нардепа Надежду Швачко.

В декларации Антон еще отметил, что сохраняет наличными $27 тыс., €15 тыс. и 250 тыс. грн. Кроме этого, на счету в ПриватБанке у него есть 283 650 тыс. грн.

Отставка Авакова и освобождения мандата Монастырского

15 июля 2021 года нардепы отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

В то же время президент Владимир Зеленский предложил одного кандидата на должность министра — Дениса Монастырского.

Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что идет на жертву.

Если Монастырского назначат министром, то он должен сложить депутатский мандат. А его место в парламенте должен занять следующий человек в партийном списке Слуги народа.

Именно так в июне 2020-го ЦИК наделила полномочиями Дениса Маслова. Он под 138-м номером занял в ВР место Александра Ткаченко, который стал министром культуры и информполитики.

Такую же процедуру получения мандата может пройти следующий член партийного списка Антона Швачко.

Фото: Антон Швачко