Заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии и временный поверенный в делах США Джордж Кент отметил, что обязанность Российской Федерации — закончить войну против Украины.

По его словам, именно Россия — страна-агрессор, которая начала войну на востоке Украины. Он отметил, что это не конфликт, а действительно война.

— И закончить войну — это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно, полностью, война России, — сказал он.

По словам Кента, Вашингтон постоянно ищет возможность поддержать безопасность Украины и улучшить ситуацию на Донбассе. По его мнению, все страны, в частности, Украина, США, Германия, Франция и другие должны давить на Российскую Федерацию.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года после того, как незаконные вооруженные формирования оккупировали Крым. Украина и западные государства обвиняют Российскую Федерацию в вооруженной поддержке боевиков.

По данным Вооруженных сил Украины, по состоянию на 23 июля, с апреля 2014 года погибло 2 705 украинских защитников и еще более 10 тыс. военных получили ранения.