Заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії та тимчасово повірений у справах США Джордж Кент наголосив, що обовязок Російської Федерації – закінчити війну проти України.

За його словами, саме Росія – країна-агресор, яка розпочала війну на сході України. Він зазначив, що це не конфлікт, а дійсно війна.

– І закінчити війну – це обов’язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно, стовідсотково, війна Росії, – сказав він.

За словами Кента, Вашингтон постійно шукає можливість підтримати безпеку України та покращити ситуацію на Донбасі. На його думку, всі країни, зокрема Україна, США, Німеччина, Франція та інші повинні тиснути на Російську Федерацію.

Війна на Донбасі триває з 2014 року після того, як незаконні збройні формування окупували Крим. Україна та західні держави звинувачують Російську Федерацію у збройній підтримці бойовиків.

За даними Збройних сил України, станом на 23 липня, з квітня 2014 року загинуло 2 705 українських захисників та ще понад 10 тис. військових дістали поранення.