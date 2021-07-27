27 июля второй президент Украины Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

Встреча состоялась в Киеве по инициативе самой Хайди Грау. Поводом к этому стало то, что специальный представитель завершает работу в Украине.

На этой должности она работала с декабря 2019 года.

We congratulate ????????Ambassador Heidi Grau on her nomination as Special Representative of the #OSCE Chairperson-in-Office in #Ukraine and in the Trilateral Contact Group! #OSCEMC2019 @HumanSecurityCH https://t.co/tfTuprnWuh pic.twitter.com/djUBl0hNLa — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) December 6, 2019

– Леонид Кучма поблагодарил Хайди Грау за ее весомый личный вклад в восстановление мира и урегулирования ситуации на Донбассе, – сообщает пресс-секретарь президентского фонда Кучмы Украина Дарка Олифер.

Хайди Грау будет исполнять свои обязанности до 31 июля.

На этом посту ее сменит посол Микко Киннунен из Финляндии. К исполнению своих обязанностей он приступит 1 августа.

О назначении Микко Киннунена 19 июля объявила действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

– Уверена, что посол Киннунен продолжит замечательную работу своей предшественницы, посла Грау, которая способствовала заседаниям Трехсторонней контактной группы, применяя свои превосходные дипломатические и посреднические навыки, – сказала Линде.

Источник: Дарка Олифер, ОБСЕ