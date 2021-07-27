Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Кучма встретился со спецпредставительницей главы ОБСЕ Хайди Грау по случаю завершения ее работы в Украине

Кучма встретился со спецпредставительницей главы ОБСЕ Хайди Грау по случаю завершения ее работы в Украине

27 июля второй президент Украины Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

Встреча состоялась в Киеве по инициативе самой Хайди Грау. Поводом к этому стало то, что специальный представитель завершает работу в Украине.

На этой должности она работала с декабря 2019 года.

– Леонид Кучма поблагодарил Хайди Грау за ее весомый личный вклад в восстановление мира и урегулирования ситуации на Донбассе, – сообщает пресс-секретарь президентского фонда Кучмы Украина Дарка Олифер.

Хайди Грау будет исполнять свои обязанности до 31 июля.

На этом посту ее сменит посол Микко Киннунен из Финляндии. К исполнению своих обязанностей он приступит 1 августа.

О назначении Микко Киннунена 19 июля объявила действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

– Уверена, что посол Киннунен продолжит замечательную работу своей предшественницы, посла Грау, которая способствовала заседаниям Трехсторонней контактной группы, применяя свои превосходные дипломатические и посреднические навыки, – сказала Линде.

Источник: Дарка Олифер, ОБСЕ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка