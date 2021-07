27 июля второй президент Украины Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

Встреча состоялась в Киеве по инициативе самой Хайди Грау. Поводом к этому стало то, что специальный представитель завершает работу в Украине.

На этой должности она работала с декабря 2019 года.

We congratulate ????????Ambassador Heidi Grau on her nomination as Special Representative of the #OSCE Chairperson-in-Office in #Ukraine and in the Trilateral Contact Group! #OSCEMC2019 @HumanSecurityCH https://t.co/tfTuprnWuh pic.twitter.com/djUBl0hNLa

— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) December 6, 2019