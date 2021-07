27 липня другий президент України Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником чинного глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Хайді Грау.

Зустріч відбулась у Києві за ініціативи Хайді Грау. Приводом до цього стало те, що спеціальний представник завершує роботу в Україні.

На цій посаді вона працювала із грудня 2019 року.

We congratulate ????????Ambassador Heidi Grau on her nomination as Special Representative of the #OSCE Chairperson-in-Office in #Ukraine and in the Trilateral Contact Group! #OSCEMC2019 @HumanSecurityCH https://t.co/tfTuprnWuh pic.twitter.com/djUBl0hNLa

— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) December 6, 2019