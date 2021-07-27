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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Кучма зустрівся зі спецпредставницею глави ОБСЄ Хайді Грау з нагоди завершення її роботи в Україні

Кучма зустрівся зі спецпредставницею глави ОБСЄ Хайді Грау з нагоди завершення її роботи в Україні

27 липня другий президент України Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником чинного глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Хайді Грау.

Зустріч відбулась у Києві за ініціативи Хайді Грау. Приводом до цього стало те, що спеціальний представник завершує роботу в Україні.

На цій посаді вона працювала із грудня 2019 року.

– Леонід Кучма подякував Хайді Грау за її вагомий особистий внесок у відновлення миру та врегулювання ситуації на Донбасі, – повідомляє прес-секретар президентського фонду Кучми Україна Дарка Оліфер.

Хайді Грау виконуватиме свої обов’язки до 31 липня.

На цій посаді її змінить посол Мікко Кіннунен із Фінляндії. До виконання своїх обов’язків він стане 1 серпня.

Про призначення Мікко Кіннунена 19 липня оголосила чинна голова голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

– Впевнена, що посол Кіннунен продовжить чудову роботу своєї попередниці, посла Грау, яка сприяла засіданням Тристоронньої контактної групи, застосовуючи свої прекрасні дипломатичні та посередницькі навички, – сказала Лінде.

Джерело: Дарка Оліфер, ОБСЄ

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