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Факты / Украина / Политика
Абрамова Юлія |

В Раду проходят пять партий — рейтинг политсил

верховна рада

Пять политических партий проходят в Верховную Раду, преодолев б5% проходной барьер. За них проголосовали бы украинцы, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

По мнению граждан, рейтинг политсил в ВР таков:

  • Слуга народа — 24,1%,
  • Европейская солидарность — 14,3%,
  • Батькивщина — 12,8%,
  • Оппозиционная платформа — За життя — 12,4%,
  • Украинская стратегия Гройсмана — 5,0%.

Именно так украинцы голосуют сейчас, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 23-25 ​​июля.

При этом ряд партий имеют близкий рейтинг к 5%:

  • Радикальная партия — 4,8% голосов,
  • партия Наши — 4,8% голосов,
  • УДАР Виталия Кличко — 4,3%,
  • партия Сила и честь — 4,1%,
  • Свобода — 3,4%.

Партию Шария готовы поддержать 2,6%, Голос — 2%, Объединение Самопомощь — 1,7%, партию За майбутне — 1,2%, все остальные партии получили 2,4%.

5,8% из общего количества опрошенных будут участвовать в голосовании, 7,4% затруднились ответить.

Социологи проводили телефонное интервью с использованием компьютера. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины; выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 — не более 2%.

Источник: Рейтинг

Фото: Dreamstime

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