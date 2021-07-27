В Раду проходят пять партий — рейтинг политсил

Пять политических партий проходят в Верховную Раду, преодолев б5% проходной барьер. За них проголосовали бы украинцы, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

По мнению граждан, рейтинг политсил в ВР таков:

Слуга народа — 24,1%,

Европейская солидарность — 14,3%,

Батькивщина — 12,8%,

Оппозиционная платформа — За життя — 12,4%,

Украинская стратегия Гройсмана — 5,0%.

Именно так украинцы голосуют сейчас, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 23-25 ​​июля.

При этом ряд партий имеют близкий рейтинг к 5%:

Радикальная партия — 4,8% голосов,

партия Наши — 4,8% голосов,

УДАР Виталия Кличко — 4,3%,

партия Сила и честь — 4,1%,

Свобода — 3,4%.

Партию Шария готовы поддержать 2,6%, Голос — 2%, Объединение Самопомощь — 1,7%, партию За майбутне — 1,2%, все остальные партии получили 2,4%.

5,8% из общего количества опрошенных будут участвовать в голосовании, 7,4% затруднились ответить.

Социологи проводили телефонное интервью с использованием компьютера. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины; выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 — не более 2%.