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Факти / Україна / Політика
Абрамова Юлія |

У Раду проходять п’ять партій – рейтинг політсил

верховна рада

П’ять політичних партій проходять у Верховну Раду, подолавши 5% прохідний бар’єр. За них проголосували б українці, якби вибори відбулися найближчим часом.

Тож, на думку громадян, рейтинг політсил у ВР такий:

  • Слуга народу – 24,1%,
  • Європейська солідарність – 14,3%,
  • Батьківщина – 12,8%,
  • Опозиційна платформа – За життя – 12,4%,
  • Українська стратегія Гройсмана – 5,0%.

Саме так українці голосують зараз, згідно із результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 23-25 ​​липня.

При цьому ряд партій мають близький до 5% бар’єру рейтинг:

  • Радикальна партія – 4,8% голосів,
  • партія Наші – 4,8% голосів,
  • УДАР Віталія Кличка – 4,3%,
  • партія Сила і честь – 4,1%,
  • Свобода – 3,4%.

Партію Шарія готові підтримати 2,6%, Голос – 2%, Об’єднання Самопоміч – 1,7%, партію За майбутнє – 1,2%, всі інші партії разом узяті – 2,4%.

5,8% із загальної кількості опитаних не мають наміру брати участі в голосуванні, 7,4% не змогли дати відповідь.

Соціологи проводили телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 2 500 респондентів у віці від 18 років у всіх підконтрольних регіонах України; вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження при довірчій ймовірності 0,95 – не більше 2%.

Джерело: Рейтинг

Фото: Dreamstime

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