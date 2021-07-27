У Раду проходять п’ять партій – рейтинг політсил

П’ять політичних партій проходять у Верховну Раду, подолавши 5% прохідний бар’єр. За них проголосували б українці, якби вибори відбулися найближчим часом.

Тож, на думку громадян, рейтинг політсил у ВР такий:

Слуга народу – 24,1%,

Європейська солідарність – 14,3%,

Батьківщина – 12,8%,

Опозиційна платформа – За життя – 12,4%,

Українська стратегія Гройсмана – 5,0%.

Саме так українці голосують зараз, згідно із результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 23-25 ​​липня.

При цьому ряд партій мають близький до 5% бар’єру рейтинг:

Радикальна партія – 4,8% голосів,

партія Наші – 4,8% голосів,

УДАР Віталія Кличка – 4,3%,

партія Сила і честь – 4,1%,

Свобода – 3,4%.

Партію Шарія готові підтримати 2,6%, Голос – 2%, Об’єднання Самопоміч – 1,7%, партію За майбутнє – 1,2%, всі інші партії разом узяті – 2,4%.

5,8% із загальної кількості опитаних не мають наміру брати участі в голосуванні, 7,4% не змогли дати відповідь.

Соціологи проводили телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 2 500 респондентів у віці від 18 років у всіх підконтрольних регіонах України; вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження при довірчій ймовірності 0,95 – не більше 2%.