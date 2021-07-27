Вместо Монастырского: ЦИК зарегистрировала Швачко народным депутатом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Антона Швачко народным депутатом. Накануне его признали избранным вместо Дениса Монастырского, который стал министром внутренних дел Украины.

Соответствующее решение приняли на заседании Центризбиркома. В ЦИК отметили, что Антон Швачко на внеочередных выборах 21 июля 2019 года был под №139 в избирательном списке партии Слуга народа.

Поэтому после того, как Денис Монастырский возглавил МВД и сложил полномочия нардепа, его место займет Антон Швачко.

Председатель ЦИК Олег Диденко вручил новому нардепу временное удостоверение. Постоянное он сможет получить после присяги в Верховной Раде.

Что нужно знать о Швачко

Антон Швачко является 28-летним жителем города Сумы. Учился в Сумском национальном аграрном университете на факультете маркетинга.

Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог. В конце июня 2021 года Антона Швачко избрали председателем областного секретариата партии Слуга народа в Сумской области.

Источник: ЦИК

Фото: Антон Швачко