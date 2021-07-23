В пятницу, 23 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала нового нардепа в парламент вместо Дениса Монастырского.

Новым избранником стал 28-летний житель Сум Антон Швачко, который шел следующим в партийном списке.

За назначение Антона проголосовали 14 членов ЦИК.

16 июля председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп из фракции Слуга народа Денис Монастырский возглавил Министерство внутренних дел.

Факты ICTV узнали, кто такой Антон Швачко и чем он занимается.

Что известно об Антоне Швачко

Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года в Сумах. Учился в Сумском национальном аграрном университете на факультете маркетинга.

Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог.

В 2019 году на внеочередных парламентских выборах он баллотировался под 139-м номером, однако место в ВР не получил.

При подаче документов кандидатов от Слуги народа в Центризбирком Швачко отмечал, что он беспартийный и безработный.

В тот период он проживал в Сумах и не был судим.

В конце июня 2021 года Антона Швачко избрали председателем областного секретариата партии СН в Сумской области.

Декларация Антона Швачко

В декларации за 2018 год, которую Швачко подал перед баллотированием в нардепы, указаны две квартиры в Сумах.

Квартирой площадью 30,67 кв. м он владеет вместе с матерью. А другой — площадью 85,2 кв. м владеет сам.

Также в декларации указано еще один жилой дом площадью 40.5 кв.м и земельный участок в Сумах. Они оформлены на мать потенциального нардепа Надежду Швачко.

В декларации Антон еще отметил, что сохраняет наличными $27 тыс., €15 тыс. и 250 тыс. грн. Кроме этого, на счету в ПриватБанке у него есть 283 650 тыс. грн.

Отставка Авакова и освобождения мандата Монастырского

15 июля 2021 года нардепы отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

В то же время президент Владимир Зеленский предложил одного кандидата на должность министра — Дениса Монастырского.

Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что идет на жертву.

Через несколько дней, 16 июля, Монастырского назначили министром. Поэтому в Верховной Раде он сложил депутатский мандат. Его место в парламенте должен занять следующий человек в партийном списке Слуги народа.

Именно так в июне 2020-го ЦИК наделила полномочиями Дениса Маслова. Он под 138-м номером занял в ВР место Александра Ткаченко, который стал министром культуры и информполитики.

Такую же процедуру получения мандата пройдет следующий член партийного списка Антон Швачко.

Фото: Антон Швачко