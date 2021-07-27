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Вікторія Гірко |

Замість Монастирського: ЦВК зареєструвала Швачка народним депутатом

антон швачко

Центральна виборча комісія зареєструвала Антона Швачка народним депутатом. Напередодні його визнали обраним замість Дениса Монастирського, який став міністром внутрішніх справ України.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Центрвиборчкому. У ЦВК зазначили, що Антон Швачко на позачергових виборах 21 липня 2019 року був під №139 у виборчому списку партії Слуга народу.

Тому після того, як Денис Монастирський очолив МВС і склав повноваження нардепа, його місце займе Антон Швачко.

Голова ЦВК Олег Діденко вручив новому нардепу тимчасове посвідчення. Постійне він зможе отримати після складання присяги у Верховній Раді.

Що потрібно знати про Швачка

Антон Швачко є 28-річним жителем міста Суми. Навчався у Сумському національному аграрному університеті на факультеті маркетингу.

Здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог. Наприкінці червня 2021 року Антона Швачка обрали головою обласного секретаріату партії Слуга народу в Сумській області.

Джерело: ЦВК

Фото: Антон Швачко

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