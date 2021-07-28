В Украине необходимо детально проверить второй этап децентрализации. Нужно исправить допущенные ошибки реформы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме Украина 30. Децентрализация.

— Безусловно, в процессе проведения децентрализации мы видим не только успехи, но и недостатки. Сначала эти ошибки могли быть просто незаметными, — объяснил глава государства.

По словам Зеленского, он убежден, что после завершения второго этапа децентрализации украинцам необходимо осуществить детальный аудит.

— И прежде, чем перейти к следующему этапу, нужно исправить те ошибки, которые допустили. В любом случае могут быть просчеты, — заявил президент.

Как сообщил украинский лидер, пока исправлениям ошибок занимаются в Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

Это ведомство, как отметил Зеленский, становится аналитическим и практическим инструментом помощи в процессе углубления децентрализации и связей между центральными и региональными органами властей.