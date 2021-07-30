В Украине могут ввести временные администрации на предприятиях энергетической сферы. Это сделают, если будет угроза национальной безопасности.

Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Аппарат СНБО видит очень опасные тенденции в этой области. Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день восемь фамилий, и они не являются тайной. Это господин Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин. Они обладают распределительной сетью, которая находится в их собственности, — сообщил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что временные администрации на электрораспределительных сетях могут быть введены, если будет угроза нацбезопасности.

— В случае угрозы национальной безопасности и обороны мы рассматриваем вопрос введения временных администраций, в случае необходимости. Мы не позволим никому манипулировать тарифами, как на сегодняшний день кое-кто надеется. Президент ставит задачу — ни в коем случае не должен повыситься тариф на электроэнергию для уязвимых слоев населения, — заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее считалось, что с августа тарифы на электроэнергию будут новыми из-за обновленного механизма специальных обязательств. Однако 28 июля Кинет министров принял решение не повышать цены на электроэнергию с 1 августа.

Тариф в размере 1,68 грн за кВт/ч продлили еще на месяц — он будет действовать до 31 августа.

Глава правительства Денис Шмыгаль ранее сообщил, что Кабмин работает для того, чтобы цены на электроэнергию для населения не повышались.