Украина впервые за историю независимости получила Стратегию внешнеполитической деятельности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Кулебы, документ предусматривает четкое определение стратегии внешней политики, а также шесть приоритетных направлений.

суверенитет и территориальная целостность;

противодействие агрессивной политике России;

вступление в Европейский Союз и Североатлантический альянс (НАТО);

продвижение экспорта и привлечение инвестиций;

защита прав и интересов украинцев, находящихся за рубежом;

положительный имидж Украины в мире.

Кулеба подчеркнул, что внешняя политика была все годы независимости, однако из-за отсутствия стратегии она была не такой эффективной. Поэтому принятие документа поможет решить имеющиеся проблемы.

Всего в Стратегии внешнеполитической деятельности предусмотрено 254 пункта.

— Документ объемный, обо всем не скажешь, но его содержание можно систематизировать по трем основным темам. Первое — Украина активный участник международной политики. Второе — Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. Третье — Украина — страна новых экономических возможностей, — заявил Кулеба.

На этот раз заседание Совета национальной безопасности и обороны прошло в Краматорске Донецкой области. Члены СНБО обсудили восемь вопросов, в частности тарифы на электроэнергию, защиту государственной границы, медицину и питьевую воду.

Также СНБО ввел новые санкции против контрабандистов.