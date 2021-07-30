Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Впервые за 30 лет: Украина получила Стратегию внешнеполитической деятельности

дмитро кулеба

Украина впервые за историю независимости получила Стратегию внешнеполитической деятельности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Кулебы, документ предусматривает четкое определение стратегии внешней политики, а также шесть приоритетных направлений.

  • суверенитет и территориальная целостность;
  • противодействие агрессивной политике России;
  • вступление в Европейский Союз и Североатлантический альянс (НАТО);
  • продвижение экспорта и привлечение инвестиций;
  • защита прав и интересов украинцев, находящихся за рубежом;
  • положительный имидж Украины в мире.

Кулеба подчеркнул, что внешняя политика была все годы независимости, однако из-за отсутствия стратегии она была не такой эффективной. Поэтому принятие документа поможет решить имеющиеся проблемы.

Всего в Стратегии внешнеполитической деятельности предусмотрено 254 пункта.

— Документ объемный, обо всем не скажешь, но его содержание можно систематизировать по трем основным темам. Первое — Украина активный участник международной политики.

Второе — Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. Третье — Украина — страна новых экономических возможностей, — заявил Кулеба.

На этот раз заседание Совета национальной безопасности и обороны прошло в Краматорске Донецкой области. Члены СНБО обсудили восемь вопросов, в частности тарифы на электроэнергию, защиту государственной границы, медицину и питьевую воду.

Также СНБО ввел новые санкции против контрабандистов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка