Рада національної безпеки та оборони запровадила нові санкції проти контрабандистів. Цього разу список сформувало Міністерство внутрішній справ – до нього увійшли три фізичні особи та 24 компанії.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за результатами засідання, яке цього разу провели у Донецькій області.

Данілов озвучив імена людей, проти яких запровадили обмеження. Це двоє громадян України – Валерій Григорович Фальковський 1974 року народження та Студенець Владислав Олександрович 1984 року народження.

Також у списку – німець Олександр Арст 1986 року народження.

– Ми далі будемо їх відстежувати (випадки контрабанди, – Ред.). Хто й надалі займатиметься цією ганебною справою, буде підпадати під санкції РНБО.

30 липня засідання Ради національної безпеки та оборони провели у місті Краматорськ, що на Донеччині. Члени РНБО розглядали вісім важливих питань, пов’язаних зокрема з медициною, захистом державного кордону та питною водою.

На засіданні вперше за роки незалежності ухвалили Стратегію зовнішньої політики. Що передбачає документ, читайте у матеріалі.