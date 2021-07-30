По данным СМИ, экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса обнаружили в Винницкой области. Его задержали правоохранители, но они не выходят на связь с детективами Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ призвали силовиков соблюдать закон и передать подозреваемого.

— По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-суддью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили. Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро, — сообщили в НАБУ.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец в эфире телевидения сообщил, что его подзащитный был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

— Информация о том, что СБУ его задержала, подтверждается… дальше, скорее всего, СБУ его привезет в Киев… Могу допускать, что его привезут в антикоррупционный суд для избрания меры пресечения, — заявил Кравец в эфире телеканала Прямой.

По данным СМИ, Чауса якобы нашли в селе Мазуровка Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом силовикам.

Николай Чаус — бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным местной прессы, он обещал вынесение “нужное решения” в деле о торговле наркотиками.

Позже стало известно, что полученные деньги Николай Чаус прятал в стеклянных банках, которые закапывал на своем огороде.

Пока Верховная Рада колебалась относительно выдачи разрешения на задержание, скандальный судья успел покинуть Украину.

На своем самолете он прилетел в Кишинев, однако молдавский суд отклонил просьбу Чауса о предоставлении ему политического убежища: после этого за дело взялись его адвокаты.

В Украине Николаю Чаусу грозит до 12 лет лишения свободы.