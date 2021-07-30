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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

ЗМІ повідомляють, що суддя Чаус на Вінничині: НАБУ не може його затримати

Микола Чаус

Екс-суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса виявили у Вінницькій області. Його затримали правоохоронці, але вони не виходять на зв’язок з детективами Національного антикорупційного бюро. 

У НАБУ закликали силовиків дотримуватися закону і передати підозрюваного. 

– Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екс-суддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв’язок з детективами НАБУ не виходили. Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро, – повідомили в НАБУ. 

Адвокат Чауса Ростислав Кравець в ефірі телебачення повідомив, що його підзахисний був затриманий співробітниками Служби безпеки України.

Новина доповнюється…

Джерело: НАБУ

Фото: УНІАН

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