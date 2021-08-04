Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

США будут внимательно следить за расследованием смерти Шишова — Госдеп

Віталій Шишов

США будут внимательно следить за расследованием смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Вашингтон осуждает жестокие репрессии со стороны режима Александра Лукашенко.

Об этом заявил глава Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге 3 августа.

— Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели господина Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причины его смерти, — сообщил он.

Прайс добавил, что Шишов был важным членом белорусского гражданского общества, который из-за репрессий со стороны режима Лукашенко был вынужден жить за пределами своей страны.

— США решительно осуждают жестокие репрессии, в том числе транснациональные со стороны режима Лукашенко, — отметил он.

Представитель Госдепа также вспомнил недавний инцидент с посадкой самолета Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича, а также попытку принудительно отправить спортсменку Кристину Тимановскую из Олимпийских игр в Беларусь.

— Мы еще раз призываем к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных, настоящему диалогу с оппозицией и гражданским обществом и свободных, справедливым выборам с международными наблюдателями, — заявил Прайс.

Напомним, 3 августа в одном из парков Киева нашли тело лидера ОО Белорусский дом в Украине Виталия Шишова. Он был повешенным.

Сейчас полиция изымает все записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Правоохранители отрабатывают все версии инцидента.

Подробнее об обстоятельствах смерти Шишова читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Виталий Шишов

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка