США будут внимательно следить за расследованием смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Вашингтон осуждает жестокие репрессии со стороны режима Александра Лукашенко.

Об этом заявил глава Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге 3 августа.

— Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели господина Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причины его смерти, — сообщил он.

Прайс добавил, что Шишов был важным членом белорусского гражданского общества, который из-за репрессий со стороны режима Лукашенко был вынужден жить за пределами своей страны.

— США решительно осуждают жестокие репрессии, в том числе транснациональные со стороны режима Лукашенко, — отметил он.

Представитель Госдепа также вспомнил недавний инцидент с посадкой самолета Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича, а также попытку принудительно отправить спортсменку Кристину Тимановскую из Олимпийских игр в Беларусь.

— Мы еще раз призываем к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных, настоящему диалогу с оппозицией и гражданским обществом и свободных, справедливым выборам с международными наблюдателями, — заявил Прайс.

Напомним, 3 августа в одном из парков Киева нашли тело лидера ОО Белорусский дом в Украине Виталия Шишова. Он был повешенным.

Сейчас полиция изымает все записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Правоохранители отрабатывают все версии инцидента.

Подробнее об обстоятельствах смерти Шишова читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Виталий Шишов