США уважно стежитимуть за розслідуванням смерті голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова. Вашингтон засуджує жорстокі репресії з боку режиму Олександра Лукашенка.

Про це заявив глава Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу 3 серпня.

– Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну загибель пана Віталія Шишова. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причини його смерті, – повідомив він.

Прайс додав, що Шишов був важливим членом білоруського громадянського суспільства, який через репресії з боку режиму Лукашенка був змушений жити за межами своєї країни.

– США рішуче засуджують жорстокі репресії, зокрема транснаціональні з боку режиму Лукашенка, – зазначив він.

Представник Держдепу також згадав нещодавній інцидент з посадкою літака Ryanair і затриманням опозиціонера Романа Протасевича, а також спробу примусово відправити спортсменку Христину Тимановскьу з Олімпійських ігор в Білорусь.

– Ми ще раз закликаємо до припинення репресій, негайного звільнення всіх політичних в’язнів, справжнього діалогу з опозицією і громадянським суспільством і вільних, справедливих виборів з міжнародними спостерігачами, – заявив Прайс.

Нагадаємо, 3 серпня в одному з парків Києва знайшли тіло лідера ГО Білоруський дім в Україні Віталія Шишова. Він був повішеним.

Зараз поліція вилучає всі записи з камер відеоспостереження та опитує свідків. Правоохоронці відпрацьовують всі версії інциденту.

Детальніше про обставини смерті Шишова читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Віталій Шишов