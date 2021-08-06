Россия будет оплакивать свои шаги и решения по Крыму: главное из интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью одному из украинских телеканалов, в котором прокомментировал, почему Крым никогда не будет в составе России и что нужно делать жителям временно оккупированных территорий.

По его мнению, Российская Федерация поссорила два народа и будет жалеть о своих решениях относительно Крыма. Зеленский отметил, что в этом случае Крым стал своеобразной первой спичкой (огоньком), из-за которого два народа негативно относятся друг к другу.

— Эти люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы. Эта территория никогда не будет российской. Просто никогда, — подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что возвращение Крыма и Донбасса — это только вопрос времени, а любителям РФ лучше ехать с временно оккупированных территорий. По мнению главы государства, эта территория Украины никогда не будет российской.

Владимир Зеленский призвал жителей ОРДЛО праздновать День независимости Украины. По его мнению, украинцы, проживающие на этих территориях, не должны соглашаться с тем, что Донбасс и Крым оккупировала Россия.

— Я понимаю, возможно, не громко и не вывешивая флаг на балконе, потому что придут и убьют. Но детям надо говорить, кто они, — подчеркнул украинский президент.

По мнению Зеленского, вопрос возвращения Донбасса Украины почти полностью зависит от решения президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что президент РФ знает его мнение и живет с тем, что Россия аннексировала Крым и Донбасс.