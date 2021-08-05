Ищите уже место в РФ: Зеленский – жителям Донбасса, считающим его российским

Президент Украины Владимир Зеленский призвал пророссийски настроенных граждан покинуть территорию Донбасса.

Соответствующее заявление он сделал в интервью одному из телеканалов.

— Я считаю большой ошибкой, когда жители оккупированных территорий считают, что они русские, их дело правое и им нужно в Россию, но при этом не покидают Донбасс, – сказал Зеленский.

По его словам, если Украина не вернет контроль над этой территорией, восстановление цивилизованной жизни будет невозможным.

Он подчеркнул, что с приходом “русского мира” счастья для жителей там не будет. Зеленский призвал их определиться, считают ли они это место своим домом.

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По словам президента Украины, принуждать к отъезду никого не будут, поскольку такое решение человек должен принять сам.

— Я считаю, что тем, кто любит Россию, нужно ехать туда и искать там себе место ради собственных детей и внуков. Это правильно, – добавил глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что территория Донбасса никогда не присоединится к России.

Кроме того, Зеленский призвал проукраински настроенных жителей Донбасса держаться, несмотря на все сложности, поскольку эта территория рано или поздно будет деоккупирована.

Напомним, в конце июля Зеленский провел заседание СНБО в Донецкой области.

Он встретился с украинскими защитниками, которые принимают участие в Операции Объединенных сил.

Кроме того, он представил нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.