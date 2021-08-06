Росія оплакуватиме свої кроки та рішення щодо Криму: головне з інтерв’ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю одному з українських телеканалів, в якому прокоментував, чому Крим ніколи не буде у складі Росії та що потрібно робити жителям тимчасово окупованих територій.

На його думку, Російська Федерація посварила два народи та шкодуватиме про свої рішення щодо Криму. Зеленський зазначив, що у цьому випадку Крим став своєрідним першим сірником (вогником), через який два народи негативно ставляться один до одного.

– Ці люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим так, як ми. Це територія ніколи не буде російською. Просто ніколи, – наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що повернення Криму та Донбасу – це лише питання часу, а любителям РФ краще їхати з тимчасово окупованих територій. На думку глави держави, ця територія України ніколи не буде російською.

Володимир Зеленський закликав жителів ОРДЛО святкувати День незалежності України. На його думку, українці, які проживають на цих територіях, не повинні погоджуватися з тим, що Донбас та Крим окупувала Росія.

– Я розумію, можливо, не голосно та не вивішуючи прапор на балконі, тому що прийдуть і вб’ють. Але дітям треба говорити, хто вони, – наголосив український президент.

На думку Зеленського, питання повернення Донбасу Україні майже повністю залежить від рішення президента Росії Володимира Путіна. Глава держави зазначив, що президент РФ знає його думку та живе з тим, що Росія анексувала Крим та Донбас.