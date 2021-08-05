Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что Российская Федерация привлекает жителей временно оккупированных территорий к выборам в Госдуму РФ.

По словам главы государства, это похоже на рабство. Об этом Зеленский заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Президент отметил, что участие граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, в выборах Российской Федерации — один из элементов паспортизации.

— Украинцев с паспортами (РФ, — Ред.) сажают в автобусы и заставляют голосовать. Это рабство. Однако, как показывает жизнь и история, обычно такие шаги история смывает, как после дождя. Все это пройдет, — подчеркнул президент.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на территории Донецкой и Луганской областей массово раздают паспорта РФ украинским гражданам.

По состоянию на 8 июля 2021 года более 630 тыс. жителей оккупированных территорий Украины получили российские паспорта. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не может на это повлиять — в Минских соглашениях речь не идет о предоставлении Россией своих паспортов жителям ОРДЛО.