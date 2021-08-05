Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що Російська Федерація залучає мешканців тимчасово окупованих територій до виборів у Держдуму РФ.

За словами глави держави, це схоже на рабство. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

Президент зазначив, що участь громадян України, які проживають в ОРДЛО, у виборах Російської Федерації – один із елементів паспортизації.

– Українців з паспортами (РФ, – Ред.) саджають в автобуси та примушують голосувати. Це рабство. Однак, як показує життя та історія, зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це пройде, – наголосив президент.

За даними Ради національної безпеки та оборони України, на території Донецької та Луганської областей масово роздають паспорти РФ українським громадянам.

Станом на 8 липня 2021 року, понад 630 тис. мешканців окупованих територій України отримали російські паспорти. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна не може на це вплинути – у Мінських угодах не йдеться про надання Росією своїх паспортів жителям ОРДЛО.