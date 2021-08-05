Война на Донбассе: Зеленский объяснил, почему конфликт не закончился за год

Президент Российской Федерации Владимир Путин не хочет заканчивать войну на Донбассе. По словам президента Украины Владимира Зеленского, только от Путина сейчас зависит вопрос прекращения огня.

Об этом Зеленский заявил в интервью одному из украинских телеканалов. По словам президента, он лично делает все возможное для деоккупации Донбасса.

— Конечно, я очень этого хочу (деоккупации, – Ред.). Я все делаю для этого, но, к сожалению, не все от меня зависит, — отметил украинский президент.

По словам главы украинского государства, он абсолютно этого не скрывает, и президент РФ Владимир Путин знает его мнение. Зеленский считает, что 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от одного человека.

— И точно нужно знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны знать, должны это понимать. Они не должны жить иллюзиями, – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент отметил, что закрытые контрольные пункты въезда и выезда со стороны некоторых районов Донецкой и Луганской областей — еще одно подтверждение нежелания России выполнять договоренности относительно Донбасса.

По словам Зеленского, на саммите нормандской четверки в 2019 году в Париже они договорились с Путиным про КПВВ. Президент Украины подчеркнул, что со стороны РФ есть возможность придерживаться договоренности, однако у России нет желания.