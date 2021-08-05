Війна на Донбасі: Зеленський пояснив, чому конфлікт не закінчився за рік

Президент Російської Федерації Володимир Путін не хоче завершувати війну на Донбасі. За словами президента України Володимира Зеленського, тільки від Путіна зараз залежить питання щодо припинення вогню.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю одному з українських телеканалів. За словами президента, він особисто робить усе можливе для деокупації Донбасу.

– Звичайно, я дуже цього хочу (деокупації, – Ред.). Я все роблю для цього, але, на жаль, не все від мене залежить, – зазначив український президент.

За словами глави української держави, він абсолютно цього не приховує, і президент РФ Володимир Путін знає його думку. Зеленський вважає, що 90% успіху у питанні повернення Донбасу залежить від однієї людини.

– І точно потрібно знати, що він із цим живе. І люди на Донбасі повинні знати, повинні це розуміти. Вони не повинні жити ілюзіями, – наголосив Зеленський.

Водночас український президент зазначив, що закриті контрольні пункти в’їзду та виїзду з боку деяких районів Донецької та Луганської областей – ще одне підтвердження небажання Росії виконувати домовленості щодо Донбасу.

За словами Зеленського, на саміті нормандської четвірки у 2019 році в Парижі вони домовилися з Путіним про КПВВ. Президент України наголосив, що з боку РФ є можливість дотримуватися домовленості, однак у Росії немає бажання.