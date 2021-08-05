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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Зеленский защитил внутренне перемещенных лиц от кредиторов

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак

В четверг, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в Закон про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Соответствующий документ был принят верховной Радой еще 14 июля, сообщает Офис президента.

Он касается освобождение внутренне перемещенных лиц от ответственности за невыполнение обязательств по кредитам и займам.

Закон будет способствовать защите людей, пострадавших от российской Агрессии на востоке Украины и в Крыму.

— Общая сумма процентов внутренне перемещенного лица не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит по минимальной ставке, определенной договором, — сказано на сайте президента.

Кроме того, за просрочку платежа ВПЛ не будут начисляться штрафы и пеня, а также у них невозможно будет изъять имущество в счет долга.

В семидневный срок после подачи таким гражданином заявления банк должен будет провести перерасчет задолженности по кредиту.

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Документ вступает в силу через месяц после дня его публикации.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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