Зеленський захистив внутрішньо переміщених осіб від кредиторів

У четвер, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до Закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Відповідний документ було прийнято верховною Радою ще 14 липня, повідомляє Офіс президента.

Він стосується звільнення внутрішньо переміщених осіб від відповідальності за невиконання зобов’язань за кредитами і позиками.

Закон сприятиме захисту людей, які постраждали від російської Агресії на сході України і в Криму.

– Загальна сума відсотків внутрішньо переміщеного особи не може перевищувати суми відсотків, нарахованої протягом терміну, на який надавався кредит за мінімальною ставкою, визначеною договором, – сказано на сайті президента.

Крім того, за прострочення платежу ВПО не нараховуватимуть штрафи та пеню, а також у них неможливо буде відновити приватну власність в рахунок боргу.

У семиденний термін після подачі таким громадянином заяви банк забов’язаний буде провести перерахунок заборгованості по кредиту.

Документ вступає в силу через місяць після дня його публікації.