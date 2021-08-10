Российская Федерация должна прекратить незаконные действия и решения по закрытию акваторий Черного и Азовского морей и выплатить компенсацию Украине.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, распространенном 9 августа на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности на море.

— Россия должна прекратить свою агрессию против Украины, восстановить уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, — сообщила украинская делегация.

Киев также обратил внимание членов Совбеза на многочисленные вопиющие нарушения Россией прав Украины, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву и других международных норм и принципов. Среди прочего, Москва незаконно лишила Украину части морских прав в Черном и Азовском морях. Страна эксплуатирует суверенные ресурсы Украины в этих водах в собственных целях.

Украинская делегация подчеркнула, что в апреле РФ перекрыла часть Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военно-морских кораблей и государственных судов под предлогом военных учений.

Кроме того, Россия усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе путем увеличения количества военно-морских судов, в том числе способных нести ядерное оружие.