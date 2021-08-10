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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

РФ повинна припинити незаконні дії в Чорному морі та виплатити компенсації – Україна в ООН

РФ повинна припинити незаконні дії в Чорному морі та виплатити компенсації – Україна в ООН

Російська Федерація повинна припинити незаконні дії та рішення щодо закриття акваторій Чорного та Азовського морів і виплатити компенсацію Україні.

Про це йдеться в заяві української делегації в ООН, поширеній 9 серпня на засіданні Ради Безпеки ООН з підтримання міжнародного миру і безпеки на морі.

– Росія повинна припинити свою агресію проти України, відновити повагу до суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – повідомила українська делегація.

Київ також звернув увагу членів Ради безпеки на численні кричущі порушення Росією прав України, передбачених Конвенцією ООН з морського права та інших міжнародних норм і принципів. Серед іншого, Москва незаконно позбавила Україну частини морських в Чорному та Азовському морях. Країна експлуатує суверенні ресурси України в цих водах у власних цілях.

Українська делегація підкреслила, що у квітні РФ перекрила частину Чорного моря в напрямку Керченської протоки для іноземних військово-морських кораблів і державних суден під приводом військових навчань. 

Крім того, Росія посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні шляхом збільшення кількості військово-морських судів, зокрема здатних нести ядерну зброю.

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Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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