Російська Федерація повинна припинити незаконні дії та рішення щодо закриття акваторій Чорного та Азовського морів і виплатити компенсацію Україні.

Про це йдеться в заяві української делегації в ООН, поширеній 9 серпня на засіданні Ради Безпеки ООН з підтримання міжнародного миру і безпеки на морі.

– Росія повинна припинити свою агресію проти України, відновити повагу до суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – повідомила українська делегація.

Київ також звернув увагу членів Ради безпеки на численні кричущі порушення Росією прав України, передбачених Конвенцією ООН з морського права та інших міжнародних норм і принципів. Серед іншого, Москва незаконно позбавила Україну частини морських в Чорному та Азовському морях. Країна експлуатує суверенні ресурси України в цих водах у власних цілях.

Українська делегація підкреслила, що у квітні РФ перекрила частину Чорного моря в напрямку Керченської протоки для іноземних військово-морських кораблів і державних суден під приводом військових навчань.

Крім того, Росія посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні шляхом збільшення кількості військово-морських судів, зокрема здатних нести ядерну зброю.