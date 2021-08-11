В среду, 11 августа, направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Юрченко и его посредника, которых антикоррупционные органы заподозрили в коррупции еще в прошлом году.

Так Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отправили в суд соответствующий акт. В документе говорится о деле нардепа и его посредника, которых обвиняют в получении взятки и причастности к коррупционной схеме.

По данным следствия, в 2020 году народный избранник вымогал у сотрудника НАБУ, который работал под прикрытиям, взятку, чтобы внести определенный законопроект в Верховную Раду.

Работал он в коррупционной схеме вместе со своим помощником. Полученные средства планировали раздать другим нардепам для поддержки проекта закона.

Действия нардепа квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах), ч.4 ст.27 (подстрекательство к преступлению) и ч.4 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

В то же время его помощнику выдвинули такие же обвинения, добавив обвинение по ч. 5 ст. 27 (в пособничестве).

Нардепу и помощнику может грозить от пяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой. Однако для этого вину обвиняемых нужно доказать в суде.

Дело Юрченко

13 сентября 2020 года правоохранители разоблачили нардепа Александра Юрченко, который требовал $200 тыс. у руководства иностранной компании за регистрацию в парламенте законопроекта о переработке бытовых отходов.

Еще $13 тыс. он требовал за внесение предложений к этому законопроекту.

Представителем зарубежной фирмы оказался детектив, работавший под прикрытием. Он передал часть денег помощнику депутата — Ивану Фищенко.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки. В частности, часть средств была обещана самом чиновнику.

Уже 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение о совершении преступления по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УК Украины. В тот же день совместным решением фракции Юрченко исключили из Слуги народа.

21 сентября суд официально арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере более 3 млн грн. А 25 сентября за нардепа внесли залог, и он вышел на свободу.