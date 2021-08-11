У середу, 11 серпня, скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Юрченка та його посередника, яких антикорупційні органи запідозрили у корупції іще торік.

Так Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відправили до суду відповідний акт. У документі йдеться про справу нардепа та його посередника, яких обвинувачують у отриманні хабаря та причетності до корупційної схеми.

За даними слідства, у 2020 році народний обранець вимагав у співробітника НАБУ, який працював під прикриттям, хабар, щоб внести певний законопроект до Верховної Ради.

Працював він у корупційній схемі разом зі своїм помічником. Отримані кошти планували роздати іншим нардепам для підтримки проекту закона.

Дії нардепа кваліфіковані за ч.4 ст.368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах), ч.4 ст.27 (підбурювання до злочину) та ч.4 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.

Водночас його помічнику висунули такі ж звинувачення, додавши звинувачення за ч. 5 ст. 27 (у пособництві).

Нардепу та помічнику може загрожувати від п’яти до 12 років в’язниці із конфіскацією майна або без такої. Однак для цього провину обвинувачених потрібно довести у суді.

Справа Юрченка

13 вересня 2020 року правоохоронці викрили нардепа Олександра Юрченка, який вимагав $200 тис. у керівництва іноземної компанії за реєстрацію у парламенті законопроекту про переробку побутових відходів.

Ще $13 тис. він вимагав за внесення пропозицій до цього законопроекту.

Представником закордонної фірми виявився детектив, який працював під прикриттям. Він передав частину грошей помічнику депутата – Івану Фіщенку.

15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара. Зокрема, частина коштів була обіцяна самому чиновнику.

Уже 17 вересня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру про скоєння злочину за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.368 КК України. Того ж дня спільним рішенням фракції Юрченка виключили зі Слуги народу.

21 вересня суд офіційно арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі понад 3 млн грн. А 25 вересня за нардепа внесли заставу, і він вийшов на волю.