Военные из Молдовы примут участие в параде по случаю Дня Независимости Украины, который будет проводиться в Киеве 24 августа.

Об этом сообщил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый после встречи с послом Украины в Молдове Марко Шевченко в четверг, 12 августа.

— В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с пандемией Covid-19, и для предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятие ограниченное число солдат из роты почетного караула, — сообщил Носатый.

В ходе встречи Носатый и Шевченко также обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями.

Министр обороны Молдовы поблагодарил посла Украины за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.

Парад на День независимости

Ранее на территории госпредприятия Антонов состоялась первая генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости.

24 августа на параде пройдет 30 коробок с военными, а это в общей сложности около 4 тыс. человек. Также по Майдану в этом году будет шагать сводный отряд натовских бойцов.

Источник: NewsMaker