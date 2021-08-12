Військові з Молдавії візьмуть участь у параді з нагоди Дня Незалежності України, який проводитиметься в Києві 24 серпня.

Про це повідомив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий після зустрічі з послом України в Молдові Марко Шевченко у четвер, 12 серпня.

– У зв’язку з тривожною епідеміологічною ситуацією в регіоні, пов’язаною з пандемією Covid-19, і для запобігання заражень, Національна армія направить на захід обмежене число солдатів з роти почесної варти, – повідомив Носатий.

Під час зустрічі Носатий і Шевченко також обговорили двостороннє військове співробітництво і перспективи зміцнення партнерських відносин між двома арміями.

Міністр оборони Молдови подякував послу України за запрошення взяти участь у параді з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України.

Парад на День незалежності

Раніше на території держпідприємства Антонов відбулася перша генеральна репетиція військового параду до Дня Незалежності.

24 серпня на параді пройде 30 коробок з військовими, а це в цілому близько 4 тис. Осіб. Також по Майдану цьогоріч буде крокувати зведений загін натовських бійців.

Джерело: NewsMaker